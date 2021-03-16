Бодибилдер из Казахстана показал новую жену после развода с секс-куклой Марго

Ранее спортсмен уже говорил о том, что у него появилась новая возлюбленная. Он рассказал о желании стать многоженцем и предложил подписчикам придумать имя для очередной игрушки. Бодибилдер хотел назвать ее Мун, однако ему посоветовали переименовать ее в Луну.

Напомним, Юрий Толочко женился на секс-кукле Марго после «бурного романа» во время режима самоизоляции из-за коронавируса. На своей странице в социальной сети мужчина опубликовал праздничное фото и объявил, что сочетался узами брака с куклой Марго, которая в день свадьбы была одета в свободное белое платье и сжимала букет цветов. Пара «обручилась» в декабре 2019 года, но их роман «по-настоящему расцвел» в 2020 году.