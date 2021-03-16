Бодибилдер из Казахстана показал новую жену после развода с секс-куклой Марго
Фото: instagram.com/yurii_tolochko
Как уточнил Юрий, новая игрушка — личность, не определившаяся с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. У нее женская голова, тело курицы, а также глубокий пупок. Кроме того, он добавил, что решил завести гарем. «Наша семья может стать большой. И это замечательно», — добавил Толочко. Бодибилдер отметил, что не готов раскрывать причины развода с секс-куклой Марго.
Ранее спортсмен уже говорил о том, что у него появилась новая возлюбленная. Он рассказал о желании стать многоженцем и предложил подписчикам придумать имя для очередной игрушки. Бодибилдер хотел назвать ее Мун, однако ему посоветовали переименовать ее в Луну.
Напомним, Юрий Толочко женился на секс-кукле Марго после «бурного романа» во время режима самоизоляции из-за коронавируса. На своей странице в социальной сети мужчина опубликовал праздничное фото и объявил, что сочетался узами брака с куклой Марго, которая в день свадьбы была одета в свободное белое платье и сжимала букет цветов. Пара «обручилась» в декабре 2019 года, но их роман «по-настоящему расцвел» в 2020 году.
Фото: Instagram/@yurii_tolochko
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