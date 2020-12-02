Бодибилдер женился на секс-кукле во время изоляции из-за коронавируса

По словам Толочко, пара «обручилась» в декабре 2019 года, но их роман «по-настоящему расцвел» в 2020 году. В своем профиле мужчина раскрывает секрет идеальных отношений, которые он строит с куклой.

«Пары должны меньше разговаривать и больше общаться. Со временем и опытом мы с Марго поняли, что для разговора нужны не просто слова, — написал он. — Ваш партнер, несомненно, заслуживает самого лучшего, но он должен внести свой вклад». Юрий «встретил» Марго в ночном клубе, когда спас ее от нежелательного внимания. «Марго способна на то, на что другие люди не способны», — уточнил мужчина.