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Бодибилдер женился на секс-кукле во время изоляции из-за коронавируса

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Фото: instagram.com/yurii_tolochko

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко женился на секс-кукле после «бурного романа» во время режима самоизоляции из-за коронавируса, пишет Daily Mirror.

На своей странице в Instagram мужчина опубликовал праздничное фото и объявил, что сочетался узами брака с куклой Марго, которая в день свадьбы была одета в свободное белое платье и сжимала букет цветов.

«Это случилось. Продолжение следует», — подписал снимок спортсмен и надел кольцо на пластиковый палец невесты. Церемония прошла в ресторане, на женихе был черный костюм с бабочкой.

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Фото: instagram.com/yurii_tolochko

По словам Толочко, пара «обручилась» в декабре 2019 года, но их роман «по-настоящему расцвел» в 2020 году. В своем профиле мужчина раскрывает секрет идеальных отношений, которые он строит с куклой.

«Пары должны меньше разговаривать и больше общаться. Со временем и опытом мы с Марго поняли, что для разговора нужны не просто слова, — написал он. — Ваш партнер, несомненно, заслуживает самого лучшего, но он должен внести свой вклад». Юрий «встретил» Марго в ночном клубе, когда спас ее от нежелательного внимания. «Марго способна на то, на что другие люди не способны», — уточнил мужчина.

Фото: Instagram/@yurii_tolochko

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