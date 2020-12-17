Бездомный нашел на помойке сумку с 13 миллионами рублей

О находке стало известно после того, как булочница начала тратить деньги. Правоохранители, которые сначала предложили ей поделиться, получили отказ и начали расследование. На вопрос, кто нашел сумку, она ответить не смогла и провела в отделении всю ночь. Разбогатевшего бомжа ищет полиция.

Ранее француженка, получившая квартиру в Париже в наследство от матери, нашла дома клад. Дом расположен в фешенебельном районе Парижа неподалеку от парка Марсово поле. Согласно генплану, к квартире примыкал подвал, который заперли на цепь. Француженка написала записку владельцу подвала, который оставил сообщение без внимания. Тогда женщина решила вскрыть крепкую дверь с помощью слесаря.

В процессе осмотра помещений нашли клад с более чем 500 тысячами евро (около 45,5 миллиона рублей). Чемодан в подвале был набит купюрами по 100, 50 и 10 евро.