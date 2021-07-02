Москвичи с признаками ОРВИ обязаны уйти на самоизоляцию — новое постановление

В соответствии с новым постановлением, теперь жители и гости Москвы, у которых проявились первые признаки ОРВИ, обязаны уходить на самоизоляцию. Там находиться они будут до получения отрицательного теста на COVID-19. Теперь все, у кого есть признаки острого респираторного вирусного заболевания, приравниваются к заболевшим коронавирусом.

Пришедшие на вызов врачи, кроме привычного уже ПЦР-теста, будут делать тест на антиген. Но это тестирование пока будет проводиться в качестве эксперимента, сообщают «РИА Новости». Это, по словам Анастасии Раковой, ускорит получение результатов тестирования, ведь в первые дни симптомы коронавируса зачастую нельзя отличить от простуды.

Заммэра столицы также отметила, что новый и более агрессивный штамм «дельта» практически вытеснил все остальные.

В России в настоящее время проходит так называемая третья волна всплеска заболеваемости. За последние дни печальная статистика смертности бьет рекорды за все время пандемии COVID-19. По данным на 2 июля, в России зафиксировали 23 218 новых случаев заражения (в Москве — 6 893), за сутки скончались 679 человек.