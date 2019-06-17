Беременная третьим ребенком Валерия Гай Германика вышла замуж?

На фестивале «Кинотавр», который проходил в Сочи, известная режиссер Валерия Гай Германика появилась с округлившимся животом. Отец будущего ребенка — бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов. Однако светские сплетники сообщают: это — не единственный его статус.
Согласно комментарию осведомленных источников, Валерия и Денис — муж и жена, они сыграли тайную свадьбу через несколько месяцев после знакомства.
У Валерии Гай Германики уже есть две дочки — 11-летняя Октавия и 3-летняя Северина. Режиссер была замужем за танцором Вадимом Любушкиным, но отношения с ним у нее не сложились.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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