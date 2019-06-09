Валерия Гай Германика готовится стать мамой в третий раз

9 июня в Сочи стартовал один из самых известных отечественных кинофестивалей — «Кинотавр». Режиссер Валерия Гай Германика немало удивила публику, продемонстрировав округлившийся живот — совсем скоро она станет мамой в третий раз.

Известно, что своего избранника по имени Денис, режиссер скрывает от прессы. «Лера столько раз терпела крах в личной жизни, поэтому немудрено, что она сейчас скрывает Дениса от прессы. Свадьба близко. Вместе они пока не живут», — цитирует «Экспресс-газета» знакомую Германики.

Напомним, у Валерии Гай Германики есть 11-летняя дочь Октавия и 3-летняя дочь Северина, отцом которой является танцор Вадим Любушкин.