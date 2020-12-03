Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских клиник

В Москве сегодня, 3 декабря, госпитализировали Бари Алибасова. Об этом рассказал в беседе с «РИА Новости» его пиар-директор Вадим Горжанкин.

По его словам, у артиста резко поднялось давление, и его увезли в московскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

«Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы», — заявил Горжанкин.

Пиар-директор артиста добавил, что, по одной из версий медиков, причиной недомогания Алибасова могла стать передозировка «Виагрой».

Ранее продюсер объявил о том, что у него появилась молодая любовница. Видео с девушкой довольно откровенного содержания он опубликовал в своем Instagram. Также стало известно, что роман Алибасова и Виктории длится уже несколько месяцев, и скоро пара планирует стать родителями.

Его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, с которой он пока состоит в официальном браке, в передаче «Пусть говорят» заявила, что была шокирована и оскорблена этим известием.