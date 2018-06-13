Анджелина Джоли официально прокомментировала развод с Брэдом Питтом и возможное лишение прав на детей

В эту среду, 13 июня, СМИ обсуждали утечку информации из суда Лос-Анджелеса по делу развода Анджелина Джоли с Брэдом Питтом. Оказалось, что актриса может лишиться самого главного — опеки над шестерыми детьми — Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом. Ознакомившись с этой информацией, многодетная мать выступила с официальным заявлением.

«Мы с самого начала решили сконцентрироваться на здоровье и комфорте детей. Для этого важно, чтобы заседания проводились в закрытом порядке. Нам очень жаль, что кто-то из присутствующих в своих интересах раскрыл прессе части протокола заседания», — обратилась она.

Представитель Анджелины Джоли подчеркнул, что картина сложилась неточной. Судья лишь обсуждал, что и с матерью, и с отцом у детей должны складываться в равной степени прочные и здоровые отношения.