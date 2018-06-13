Анджелина Джоли может лишиться опеки над детьми в пользу Брэда Питта

Развод голливудской пары длится уже полтора года, и все это время основная опека над шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом — принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними тогда, когда ему захочется.

Но, как сообщает US Magazine, на днях суд установил новые правила опеки над детьми Джоли-Питтами. Теперь Брэд будет встречаться и общаться с ними гораздо чаще. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут вовсе лишить опеки. В этом случае малышей передадут Брэду Питту.