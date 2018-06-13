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Анджелина Джоли может лишиться опеки над детьми в пользу Брэда Питта

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Анджелина Джоли с детьми

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Суд Лос-Анджелеса внезапно пересмотрел условия развода Анджелины Джоли и Брэда Питта, включающие в себя пункты, которые касаются самого важного — опеки над шестерыми детьми.

Развод голливудской пары длится уже полтора года, и все это время основная опека над шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом — принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними тогда, когда ему захочется.

Но, как сообщает US Magazine, на днях суд установил новые правила опеки над детьми Джоли-Питтами. Теперь Брэд будет встречаться и общаться с ними гораздо чаще. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут вовсе лишить опеки. В этом случае малышей передадут Брэду Питту.

Актрисе даже предлагается устроить специальную встречу с экс-мужем и детьми в присутствии врачей и психотерапевтов, во время которой им всем объяснят: суд не считает Питта опасным, и дети имеют право общаться с ним так же, как и раньше.

По мнению суда, изоляция детей от отца плохо сказывается на их психике, поэтому Анджелине предписывается срочно восстановить нормальные отношения с бывшим мужем.

Фото: Ferrari, Hubert Boesl, Byron Purvis, Mehdi Taamallah, John Barrett, Sonia Moskowitz, Rodrigo Reyes Marin / Global Look Press

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