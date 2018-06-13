Анджелина Джоли может лишиться опеки над детьми в пользу Брэда Питта

Развод голливудской пары длится уже полтора года, и все это время основная опека над шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом — принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними тогда, когда ему захочется.
Но, как сообщает US Magazine, на днях суд установил новые правила опеки над детьми Джоли-Питтами. Теперь Брэд будет встречаться и общаться с ними гораздо чаще. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут вовсе лишить опеки. В этом случае малышей передадут Брэду Питту.
Актрисе даже предлагается устроить специальную встречу с экс-мужем и детьми в присутствии врачей и психотерапевтов, во время которой им всем объяснят: суд не считает Питта опасным, и дети имеют право общаться с ним так же, как и раньше.
По мнению суда, изоляция детей от отца плохо сказывается на их психике, поэтому Анджелине предписывается срочно восстановить нормальные отношения с бывшим мужем.
Фото: Ferrari, Hubert Boesl, Byron Purvis, Mehdi Taamallah, John Barrett, Sonia Moskowitz, Rodrigo Reyes Marin / Global Look Press