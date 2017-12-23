Анастасия Волочкова ищет мужа в шоу «Давай поженимся!»
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41-летняя Анастасия Волочкова решила принять участие в популярной телепередаче «Давай поженимся!» и, возможно, обрести наконец женское счастье.
Похоже, Анастасия Волочкова все-таки рассталась с возлюбленным, за которого собиралась замуж. Еще недавно балерина рассказывала поклонникам, что выбирает свадебное платье.
Но на днях Анастасия пришла в студию шоу «Давай поженимся!», где ее уже ждал новый «жених», и исполнила для него песню, одна из строчек которой гласила: «Мы будем счастливы, ты и я».
Вообще, о личной жизни скандально известной балерины Анастасии Волочковой ходит огромное количество слухов, некоторые из них разрастаются до громких скандалов. Не так давно знаменитость, которая девять лет назад рассталась со своим супругом и отцом своей дочери Игорем Вдовиным, призналась, что главной любовью ее жизни был бизнесмен Сулейман Керимов, с которым балерина встречалась в течение трех лет.
Фото: Instagram