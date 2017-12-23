41-летняя Анастасия Волочкова решила принять участие в популярной телепередаче «Давай поженимся!» и, возможно, обрести наконец женское счастье.

Похоже, Анастасия Волочкова все-таки рассталась с возлюбленным, за которого собиралась замуж. Еще недавно балерина рассказывала поклонникам, что выбирает свадебное платье.

Но на днях Анастасия пришла в студию шоу «Давай поженимся!», где ее уже ждал новый «жених», и исполнила для него песню, одна из строчек которой гласила: «Мы будем счастливы, ты и я».