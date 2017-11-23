«Он был для меня идеалом»: Анастасия Волочкова рассказала о главной любви своей жизни
О личной жизни скандально известной балерины Анастасии Волочковой ходит огромное количество слухов, некоторые из них разрастаются до громких скандалов. Знаменитость, которая девять лет назад рассталась со своим супругом и отцом своей дочери Игорем Вдовиным, несколько часов назад призналась, что главной любовью ее жизни был бизнесмен Сулейман Керимов, с которым балерина встречалась в течение трех лет.
«Много любви нас связывало на протяжении трех лет.. Все это было тайно и скрыто.. Потому что счастье любит тишину... Так и было. И это было так КРАСИВО! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор...И я знаю, что он меня любил...» — откровенничает балерина в Instagram.
По словам Анастасии, бизнесмен научил ее любить и стал для нее идеалом: «МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой! А сколько было тех, кто мешал нашему счастью!!!! Потому что ЕГО не прощают..»
Балерина призвала помочь Сулейману Керимову, который, напомним, задержан в Ницце за отмывание денег и неуплату налогов: «Я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! (…) Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой. Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной-помогите Сулейману...»
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram