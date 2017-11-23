Балерина опубликовала в Instagram архивный снимок с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

О личной жизни скандально известной балерины Анастасии Волочковой ходит огромное количество слухов, некоторые из них разрастаются до громких скандалов. Знаменитость, которая девять лет назад рассталась со своим супругом и отцом своей дочери Игорем Вдовиным, несколько часов назад призналась, что главной любовью ее жизни был бизнесмен Сулейман Керимов, с которым балерина встречалась в течение трех лет.

«Много любви нас связывало на протяжении трех лет.. Все это было тайно и скрыто.. Потому что счастье любит тишину... Так и было. И это было так КРАСИВО! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор...И я знаю, что он меня любил...» — откровенничает балерина в Instagram.