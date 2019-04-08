Дочь Владимира Винокура прокомментировала новость о разводе с мужем

В этот понедельник, 8 апреля, в Пресненском суде города Москвы было зарегистрировано заявление о разводе некоей Анастасии Винокур и Григория Матвеевичева. Эту информацию агентству городских новостей «Москва» подтвердил пресс-секретарь Алексей Черников.

«Иск зарегистрирован сегодня, 8 апреля, и в течение пяти дней со дня поступления иска судья примет решение о его принятии или непринятии», — сообщил он.

«Нет, мы не разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение», — прокомментировала дочь известного юмориста.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram