Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды поделились семейными фотографиями в День защиты детей

«Мы дарим детям жизнь, а они нам — ее смысл. Какое фото я нашла! Это Май 2008, маленькая Сафина и только что родившаяся Микелла», — написала Алсу под архивным снимком с дочками. Леонид Агутин тоже поделился старыми семейными фотографиями: «С Днем Защиты Детей вас, друзья!» Кристина Орбакайте последовала примеру коллег: «Детиши! С Днем вашей защиты! За мир без агрессии».

Валерия тоже поделилась архивной фотографией с детьми: «С Днем защиты детей всех вас, мои дорогие подписчики! Давайте любить деток- это самое важное, что мы можем для них сделать, а любя- защищать , потому что только так мы можем спасти от беды все наше общество и будущее нашей страны». Лариса Гузеева и Роза Сябитова — тоже. Последняя подчеркнула: «Мое счастье и материнская гордость! Пусть у вас, мои дорогие, все будет хорошо!». Иосиф Пригожин поддержал жену: «Мы всегда будем делать все ,для того чтобы защитить наших детей.С праздником !!!! Берегите себя и ваших детей!»

Сергей Лазарев поделился неопубликованными фотографиями сына: