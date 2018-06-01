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Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды поделились семейными фотографиями в День защиты детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алсу

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Звезды поздравляют с Международным днем защиты детей.

«Мы дарим детям жизнь, а они нам — ее смысл. Какое фото я нашла! Это Май 2008, маленькая Сафина и только что родившаяся Микелла», — написала Алсу под архивным снимком с дочками. Леонид Агутин тоже поделился старыми семейными фотографиями: «С Днем Защиты Детей вас, друзья!» Кристина Орбакайте последовала примеру коллег: «Детиши! С Днем вашей защиты! За мир без агрессии».

Валерия тоже поделилась архивной фотографией с детьми: «С Днем защиты детей всех вас, мои дорогие подписчики! Давайте любить деток- это самое важное, что мы можем для них сделать, а любя- защищать , потому что только так мы можем спасти от беды все наше общество и будущее нашей страны». Лариса Гузеева и Роза Сябитова — тоже. Последняя подчеркнула: «Мое счастье и материнская гордость! Пусть у вас, мои дорогие, все будет хорошо!». Иосиф Пригожин поддержал жену: «Мы всегда будем делать все ,для того чтобы защитить наших детей.С праздником !!!! Берегите себя и ваших детей!»

Сергей Лазарев поделился неопубликованными фотографиями сына:

«Лучшая защита детей это их правильное воспитание! Спасибо всем учителям», — написала Анна Нетребко под фотографией играющего с другими детьми «особенного» сына.

«Дарите любовь и заботу своим деткам и берегите ребенка внутри себя», — пожелала Ляйсан Утяшева.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились забавными сценками из жизни дочери:

Василиса Володина поделилась кадром со съемок: «Начиная с 17.08.2001, первый день лета для меня приобрел смысл как праздник. А с 3.01.2015 праздник стал двойным. Поздравляю всех, кто понимает».

Юлия Началова рассказала о совпадениях:

«С днём Защиты детей! Не будем забывать говорить им, что любим их! И будем абсолютно искренни в своих словах)))», — обратилась Анна Хилькевич. Ольга Шелест поделилась забавной фотографией дочерей: «Есть че? А если найду!»

Юлия Волкова показала подросших детей: «Это самое главное, что у нас в жизни есть! Берегите, цените каждую минутку, защищайте, помогайте, поддерживайте наших ангелочков. Вика,Самир я вас очень сильно люблю и всегда рядом».

Анна Седокова рассказала о борьбе за дочь:

Вот представьте: вы девять месяцев носите в себе маленького человека, потом вы учите его есть, ходить, любить , не обижать других. Вы спите, обнимаясь ночью и человечек не засыпает, пока маленькую пяточку не окутает мамина рука. Рядом сестренка. братик. Эта пяточка всю ночь у тебя в боку, но ты не дышишь, чтобы не разбудить маленькое чудо, а потом человечка забирают. Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу, а ты не понимаешь, где же пяточки и каждую секунду переживаешь, как они без тебя. У меня беда и вы знаете о ней. Мне каждый день приходят письма. Ко мне подходят женщины. Кто-то не видел своих детей 5 лет, кто-то 15. Судебная система очень сложна и как правило, выигрывает тот, у кого лучше адвокаты или больше денег. Когда все произошло со мной, я понятия не имела, что делать. На первом суде у меня даже не было адвоката, я ощущала себя абсолютно беспомощной, с вырванным сердцем. Я хочу помочь. Вам, кто сейчас в сложной ситуации. Мы создали группу в Телеграм. Прямая ссылка у меня в профиле. Группа называется #FondPravaDetei . Мы создали ее с фондом #ПраваДетей . Не коммерческой организацией, деятельность которой направлена на обеспечение защиты прав несовершеннолетних детей, оказавшихся в центре конфликта родителей. В группе мы будем обмениваться опытом, искать выходы из ситуаций и поддерживать друг друга. В ней состоят уважаемые мною адвокаты, которые уже оказывают помощь и поддержку сотням мамам и папам. Да, это очень важно. И пап! Потому что ребёночек должен ощущать любовь и заботу двух родителей, ведь так формируется здоровый и счастливый человек. Если у кого-то сейчас сложная ситуация, кто-то в неё попал или выбрался - пишите нам. Мы сможем выслушать. Мы сможем изменить законы. Мы сможем быть вместе с нашими детьми. Мы - не пустое место. С Днем Защиты Детей ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Сергей Жуков поделился кадром из романтической фотосессии: «Тссс, тише…слышите? Это июнь! Вот только где наше тепло и яркое солнце? Природа вообще в курсе, что уже лето? Шутки шутками, но сегодня довольно важный день. Международный день защиты детей. Друзья, обращаюсь в первую очередь к родителям. Скажу три банальных, но очень важных слова: «Просто Будь Рядом». И я не говорю о параноидальном контроле детей, о том, что за ними нужно следовать по пятам и устраивать проверки, я говорю о ментальной близости с ребёнком, ведь если вы честны и открыты перед своими детьми, то сам этот безудержный контроль просто-напросто отпадёт за ненадобностью. Вы наверняка замечали, как дети порой копируют наше поведение или даже реакции на какие-либо события, мы узнаём себя в наших детях, это, пожалуй, один из самых главных моментов, ведь сегодня мы — пример для подражания, а уже завтра они — наша опора и поддержка. Берегите, любите и просто будьте рядом».

Альбина Джанабаева, Светлана Лобода, Наташа Королева, МакSим, Инна Михайлова, Мария Погребняк, Екатерина Волкова, Михаил Галустян, Александр Ревва тоже показали любимых детей.

Анастасия Стоцкая показала фото, которое сделала год назад: «Мои любимые сопящие чернышики... Мой смысл жизни... Пусть все детки будут счастливы и здоровы! Сегодня, мне кажется, тот самый нужный и правильный день, когда особенно нужно помогать тем ребяткам, чье счастливое детство украла тяжелая болезнь».

Натали показала играющих деток:

Алена Свиридова, Ани Лорак и другие звезды стали продавцами мороженого в ГУМе в рамках устроенной фондом «Я — есть!» благотворительной акции.

Оксана Федорова обратилась к подписчикам: «Дорогие дети, родители, учителя, воспитатели, бабушки, дедушки и все-все-все, кто любит и защищает детей, — с праздником вас! Пусть этот день и все последующие сияет детскими улыбками и радость входит в каждый дом! Пусть у каждого ребенка в нашей стране будет любящая семья и добрые люди рядом! Пусть все дети будут здоровы, а родители счастливы».

Юлия Савичева рассказала о благотворительности: «Сегодня День защиты детей. Я твердо убеждена, что в первую очередь это праздник родителей. Именно МЫ с вами ответственны за то, чтобы у всех детей было лучшее будущее, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным и нужным. Сегодня я хочу напомнить вам о фонде "Измени одну жизнь", где вы можете стать ангелом — хранителем ребенка, оставшегося без семьи. Цель ангела-хранителя — распространять любыми способами информацию об этих детях — публиковать в соцсетях, рассказывать знакомым, близким и другим людям. И в этот день каждый может начать с себя - подарить кому-то счастливую жизнь».

Фото: instagram

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