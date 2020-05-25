Алла Пугачева нежно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения, а Максим Галкин подарил ей клип
В понедельник, 25 мая, старшая дочь Аллы Пугачевой отметила день рождения — Кристине Орбакайте исполнилось 49 лет. В честь этого события в блогах ее мамы и отчима появились нежные посты.
«С Днем Рождения доченька», — написала Алла Пугачева под фотографией счастливой наследницы.
«ЧУДО МОЕ!!! Живи долго и верь в чудеса», — добавила она, опубликовав несколько кадров из фильма «Чучело», в котором Кристина снималась еще будучи совсем юной.
Отчим подготовил для падчерицы сюрприз. «Кристиночка, с днем рождения! Будь счастлива, красотка! Спасибо за замечательную новую песню, вот смастерил в домашних условиях на нее клип», — написал Максим Галкин.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!