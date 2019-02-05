Алименты детям и содержание бывшей жене: Дарья и Денис Глушаковы официально разведены

Скандальный развод футболиста Дениса Глушакова и его жены Дарьи наделал немало шума в СМИ. В этот вторник, 5 февраля, супруги были официально разведены.

«Суд расторг брак между Денисом Глушаковым и Дарьей. С Дениса взысканы алименты в размере трети от всех его доходов, а также дополнительно 100 тысяч рублей в пользу Дарьи ежемесячно по достижении младшей дочерью трехлетнего возраста. Мы этим решением довольны и считаем его законным, справедливым, обжаловать его не будем. Дети остались жить с Дарьей», — сообщил Сергей Жорин, адвокат теперь уже бывшей жены футболиста.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram