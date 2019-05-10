Алена Водонаева разводится с мужем

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Алена Водонаева и Алексей Комов (также известный как ZESKULLZ — прим.ред.) приняли решение развестись. Пара не комментировала данную информацию, однако 10 мая в блоге экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» появился пост, в котором она сообщила о разводе: «Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысячи раз в комментариях и в DM. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить. Да, я развожусь со своим мужем».