Алена Водонаева рассталась с мужем

Не так давно в Сети обсуждались слухи о романе замужней Алены Водонаевой с рэпером Гуфом. Тогда телеведущая и писательница уверяла, что информация не соответствует действительности и в ее отношениях с мужем, диджеем Алексеем Комовым, все в порядке.
Однако, как сообщает портал Super.ru, полуторалетний брак Водонаевой все же дал трещину. Алексей уже два месяца назад перебрался в родной Санкт-Петербург, а Алена и ее сын от предыдущих отношений Богдан остались в Москве. Сама звезда пока не комментирует ситуацию.
Напомним, до встречи с диджеем (выступающим под псевдонимом Zeskullz) Алена Водонаева крутила романы с молодыми людьми намного младше себя - тусовщиком Славой Пантеровым и гонщиком Артемом Маркеловым. Она была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого и родила сына. Кстати, говорят, что, как и с первым мужем, со вторым супругом Алена осталась в хороших отношениях.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram