Алена Водонаева рассталась с мужем

Не так давно в Сети обсуждались слухи о романе замужней Алены Водонаевой с рэпером Гуфом. Тогда телеведущая и писательница уверяла, что информация не соответствует действительности и в ее отношениях с мужем, диджеем Алексеем Комовым, все в порядке.

Однако, как сообщает портал Super.ru, полуторалетний брак Водонаевой все же дал трещину. Алексей уже два месяца назад перебрался в родной Санкт-Петербург, а Алена и ее сын от предыдущих отношений Богдан остались в Москве. Сама звезда пока не комментирует ситуацию.