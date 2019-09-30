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Актеру Павлу Устинову существенно смягчили приговор

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Фото: Социальные сети

Мосгорсуд заменил срок наказания 23-летнему Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на 1 год условно.

В этот понедельник, 30 сентября, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Павла Устинова, осужденного за якобы применение насилия к сотруднику Росгвардии в ходе участия в митинге 3 августа на Пушкинской площади. По версии следствия, молодой человек выкрикивал лозунги, а при задержании оказал сопротивление. Сам он вину отрицал, по настоянию адвоката был выпущен под подписку о невыезде.

Взяв слово в зале суда, Устинов пояснил: «Я ничего не скандировал, хотел позвонить другу, но тут на меня напали. Я не представлял никакой опасности, я спокойный мирный человек», — и попросил не наказывать сотрудников ОМОН за превышение полномочий.

Суровый приговор, вынесенный 16 сентября судом первой инстанции, казался многим несправедливым, многие известные личности, в частности коллеги, поддержали актера в соцсетях. В Сети также были распространены видеозаписи, которые подтверждают слова Павла.

Выслушав все доводы и приобщив к делу Павла Устинова видеозапись его задержания, судья принял решение смягчить наказание. «Я прошу вынести оправдательный приговор и отменить решение суда первой инстанции», — цитирует «Газета.ру».

Наказание актеру было изменено с 3,5 лет колонии на 1 год условно.

Фото: instagram

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