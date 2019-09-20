Актера Павла Устинова отпустили из-под стражи

Актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве и нападение на сотрудника правоохранительных органов, отпустили из-под стражи. Суд сменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
26 сентября состоится заседание по апелляции, дожидаться его Павел будет на свободе. Ходатайство об изменении меры пресечения ранее подала прокуратура.
Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, скорее всего Устинов получит условный срок. Инсайдеры уверены, что актер не виноват в травмировании росгвардейца, но сопротивление оказывал.
Напомним, после оглашения приговора Павлу Устинову в его поддержку выступили сотни людей. Актер Александр Паль запустил флэшмоб в поддержку осужденного, с призывами поддержать Павла, осужденного незаконно. Несколько дней у администрации президента проходили одиночные пикеты с призывом освободить Устинова.
Многие известные люди, в частности Ксения Собчак, призывает пересмотреть не только дело Устинова, но и других фигурантов так называемого «московского дела», а также систему в целом.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, РБК
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!