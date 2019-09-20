Актера Павла Устинова отпустили из-под стражи

26 сентября состоится заседание по апелляции, дожидаться его Павел будет на свободе. Ходатайство об изменении меры пресечения ранее подала прокуратура.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, скорее всего Устинов получит условный срок. Инсайдеры уверены, что актер не виноват в травмировании росгвардейца, но сопротивление оказывал.

Напомним, после оглашения приговора Павлу Устинову в его поддержку выступили сотни людей. Актер Александр Паль запустил флэшмоб в поддержку осужденного, с призывами поддержать Павла, осужденного незаконно. Несколько дней у администрации президента проходили одиночные пикеты с призывом освободить Устинова.