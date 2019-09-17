Собчак, Пересильд, Лазарев и другие звезды поддержали актера Устинова, осужденного после митингов

В Москве суд признал виновным 23-летнего актера Павла Устинова в нападении на сотрудника ОМОНа. Молодого человека отправили за решетку на 3,5 года.
Актеры – друзья и коллеги Павла запустили флэшмоб с хэштегом #свободупавлуустинову. Режиссер Александр Молочников после окончания спектакля в МХТ им. Чехова со сцены выступил с речью в поддержку Устинова, сообщает РБК. По словам Молочникова, актер стоял у метро и не участвовал в несогласованных митингах, но его задержали. «мы верим в его полную невиновность», - сказал Александр. Кстати, на суде Устинов вину не признал. Молочников также сообщил, что актеры планируют прийти в суд на апелляцию.
Александр Паль в своем видеообращении в Instagram призвал друзей поддержать Павла. Он добавил, что в суде не рассматривалось как доказательство видео, что осужденный не выкрикивал лозунги и не принимал участие в митингах.
Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал в интервью «Коммерсанту FM», что считает приговор Устинову несправедливым. «Мы будем дальше бороться за установление справедливости», — добавил он.
Юлия Пересильд записала эмоциональное видео, в котором сказала, что все, что происходит с Павлом Устиновым – это против всех правил и против человека. «Нельзя так... так нельзя... как можно сажать человека на 3,5 года ? Ни за что.. это все вернётся к тем, кто это делает... а Вы не боитесь? Тот парень, у которого вывих плеча, неужели Ты сможешь спокойно спать, зная, что сидит человек ? Неужели? Ну мы же все люди? Или???!!!! И я даже не про систему сейчас, я про людей? Совесть ещё осталась какая- то??? Остановитесь пожалуйста!, - написала Юлия (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Актер театра «Гоголь-центра» Никита Кукушкин в соцсети предложил коллегам не сотрудничать с режиссерами и кинокомпаниями, занимающимися «пропагандистскими проектами». Он также добавил, что нужно поддержать Устинова после того, как станет известна дата апелляции.
Никита Ефремов отметил, что актеры могут объединиться в поддержку коллеги, как это сделали журналисты с Иваном Голуновым.
С поддержкой Павла Устинова выступили Ксения Собчак, Максим Матеев, Сергей Лазарев, Алена Хмельницкая, Татьяна Бабенкова, Кристина Асмус, Мария Ивакова и многие-многие другие известные личности. Они опубликовали у себя на страницах плакат в поддержку актера.
«Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал НИЧЕГО чтобы лишиться свободы на три года. Делается все , чтобы просто запугать тех,кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором-заткнуться и разойтись по домам , или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать «я-несогласен»», - написала Ксения Собчак.
Напомним, суд признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции протеста 3 августа. Адвокат осужденного Павел Чешков заявлял, что не были рассмотрены доказательства со стороны защиты, а актера задержали по ошибке.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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