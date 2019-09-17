Собчак, Пересильд, Лазарев и другие звезды поддержали актера Устинова, осужденного после митингов

В Москве суд признал виновным 23-летнего актера Павла Устинова в нападении на сотрудника ОМОНа. Молодого человека отправили за решетку на 3,5 года.

Актеры – друзья и коллеги Павла запустили флэшмоб с хэштегом #свободупавлуустинову. Режиссер Александр Молочников после окончания спектакля в МХТ им. Чехова со сцены выступил с речью в поддержку Устинова, сообщает РБК. По словам Молочникова, актер стоял у метро и не участвовал в несогласованных митингах, но его задержали. «мы верим в его полную невиновность», - сказал Александр. Кстати, на суде Устинов вину не признал. Молочников также сообщил, что актеры планируют прийти в суд на апелляцию.

Александр Паль в своем видеообращении в Instagram призвал друзей поддержать Павла. Он добавил, что в суде не рассматривалось как доказательство видео, что осужденный не выкрикивал лозунги и не принимал участие в митингах.