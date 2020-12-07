Актера Игоря Угольникова госпитализировали с коронавирусом

Игорь Угольников заразился коронавирусом, его госпитализировали с диагнозом «пневмония». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Первые симптомы проявились у актера 23 ноября – у него пропало обоняние и стало ломить мышцы. Позже проявились и другие симптомы коронавируса – сухой кашель, высокая температура. Актера направили на КТ, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус также оказался положительным.

На данный момент актер находится в больнице, состояние Угольникова медики оценивают, как средней степени тяжести.

Игорь Угольников хорошо известен как актер и телеведущий. Среди его проектов такие, как «Оба-на!», «Оба-на! Угол-шоу», «Доктор Угол» и «Добрый вечер с Игорем Угольниковым» и другие.

В последнее время коронавирусом переболели многие знаменитости, среди которых Ксения Собчак, Анна Семенович, Кристина Асмус и другие. Ранее от инфекции скончался театральный режиссер Роман Виктюк.