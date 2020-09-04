72-летний Михаил Шуфутинский - о молодой возлюбленной: «Важно не стать для нее прадедушкой»

«Есть такая поговорка - "рассказывай всем как можно меньше, и ты будешь жить хорошо". Да, в моей жизни есть человек, с которым у меня сложились отношения, с которым есть настоящие чувства, и мы вместе. Я не буду вдаваться в подробности, потому что об этом разные СМИ много писали. Опровергать особенно нечего, но и добавлять особенно нечего. Этот человек, так случилось, в моей жизни существует 24 года, но не в той роли, в которой сейчас. Мы вместе работали долго, но сейчас, несколько лет назад, когда ушла Маргарита, прошло какое-то время, мы сблизились больше. Для меня это самое важное», - пояснил он в беседе с Борисом Корчевниковым.

Разница в возрасте не смущает артиста. «Важно не стать для этого человека прадедушкой», - считает он.