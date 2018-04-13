«Какая еще свадьба?»: 70-летний Михаил Шуфутинский не готов жениться на молодой возлюбленной

Не так давно у Михаила Захаровича Шуфутинского начался роман с красавицей-танцовщицей из его кордебалета Светланой Уразовой. Сам певец старается не афишировать личную жизнь, более того, даже не задумывается о свадьбе.

«Свадьба? Какая еще свадьба? Я пока не готов, да мне это и незачем. Я еще слишком молод для таких формальностей», — отметил Шуфутинский в беседе с журналистами телепрограммы «Ты не поверишь!».