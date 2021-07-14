71-летнего Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
Новости о вновь заболевших коронавирусом приходят с пугающей регулярностью. Ежедневно в России выявляют около 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Среди тех, кого сразил вирус, немало и знаменитых людей.
Стало известно, что с «короной» в больнице оказался 71-летний Михаил Боярский. В начале года актер сделал прививку, которая должна облегчить течение болезни.
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Фото: www.instagram.com/boyarskiy_official
Как сообщает телеграм-канал Mash, Михаил Боярский болеет уже неделю. Сам актер отмечает, что чувствует себя нормально.
Ранее стало известно, что состояние другого актера — Петра Мамонова — остается стабильно тяжелым. Медикам не удается вывести его из состояния сопора. К тому же у 70-летнего артиста начался сепсис, появились проблемы с почками и сердцем.
По-прежнему в тяжелом состоянии остается и певица МакSим. Она также уже несколько недель находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ЭКМО.
Накануне пришла печальная новость: скончался 76-летний режиссер Александр Стефанович. Он также боролся с коронавирусом, но организм не справился.
Фото и видео: Instagram, Starface, кадры фильма «Гардемарины, вперед!»
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