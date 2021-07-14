71-летнего Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом

Ранее стало известно, что состояние другого актера — Петра Мамонова — остается стабильно тяжелым. Медикам не удается вывести его из состояния сопора. К тому же у 70-летнего артиста начался сепсис, появились проблемы с почками и сердцем.

По-прежнему в тяжелом состоянии остается и певица МакSим. Она также уже несколько недель находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ЭКМО.

Накануне пришла печальная новость: скончался 76-летний режиссер Александр Стефанович. Он также боролся с коронавирусом, но организм не справился.