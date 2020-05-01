56-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Фото: Социальные сети
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо ушла из жизни после двух лет пребывания в коме. Об этом рассказала сестра умершей. «Не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв», — сообщила родственница певицы.
Нине Кирсо стало плохо в июне 2018 года. Она потеряла сознание, когда дома никого не было. И неизвестно, сколько времени она пробыла в таком состоянии. Тревогу забили только когда она перестала отвечать на звонки. После инсульта она впала в кому. Сначала артистку лечили в Киеве, а после перевезли в Полтаву.
Группа «Фристайл», которая до сих пор успешно гастролирует, давала больше концертов, чтобы собрать деньги на лечение Нины. После несчастного случая с ней, в коллектив пришла Ната Недина. Но в группе отметили, что Ната не заменяет Нину, а выступает с «Фристайлом» до тех пор, пока Кирсо не поправится.
Год назад появилась информация, что Нина Кирсо пришла в себя и открыла глаза. После выяснилось, что это не так.
По словам супруга Нины Кирсо Анатолия, врачи обманули семью, они прислали фотографию, чтобы показать, что артистка якобы сама открыла глаза. Но, когда в клинику пришла сестра Нины Алла, она заметила, что глаз все время приоткрыт.
Группу «Фристай» создали в 1988 году и она быстро стала популярной. Среди хитов коллектива такие песни, как «Больно мне, больно» в исполнении Вадима Казаченко, «Ах, какая женщина!», «Белая метелица», «Цветет калина» и другие.
Фото: Социальные сети
Видео: CoolMusic, VEVO
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