56-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Нине Кирсо стало плохо в июне 2018 года. Она потеряла сознание, когда дома никого не было. И неизвестно, сколько времени она пробыла в таком состоянии. Тревогу забили только когда она перестала отвечать на звонки. После инсульта она впала в кому. Сначала артистку лечили в Киеве, а после перевезли в Полтаву.

Группа «Фристайл», которая до сих пор успешно гастролирует, давала больше концертов, чтобы собрать деньги на лечение Нины. После несчастного случая с ней, в коллектив пришла Ната Недина. Но в группе отметили, что Ната не заменяет Нину, а выступает с «Фристайлом» до тех пор, пока Кирсо не поправится.