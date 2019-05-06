Открыла глаза: солистка «Фристайла» Нина Кирсо год спустя вышла из комы

Несчастье с 55-летней певицей случилось, когда она была дома одна, ни мужа, ни сына рядом не оказалось. Нине Кирсо стало плохо и она потеряла сознание. После операции артистка в себя не пришла, а впала в кому. При этом мозг функционировал. Деньги на лечение собирала сестра Нины – Алла. Друзья давали благотворительные концерты, чтобы помочь с лечением и реабилитацией.

В коллективе, который до сих пор успешно гастролирует, Нину Кирсо заменила 39-летняя Ната Недина. Ее взяли для того, чтобы она могла исполнять песни, где требуется женский голос. Коллега Нины по «Фристайлу» Сергей Кузнецов отметил, что у них не было цели именно заменить артистку. Поклонники отнеслись к таким переменам с пониманием.

«Ната Недина не пытается заменить Нину. Этого никогда не произойдет, и об этом даже никогда не будет речи! Нина Кирсо, как для меня, так и для вас всех была, есть и будет солисткой группы. Но тут же скажите, пожалуйста, почему в коллективе не может быть две солистки?! Может! Поэтому я бы просила всех поддержать и Нату!» — приводит издание слова одной из поклонниц «Фристайла».