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Открыла глаза: солистка «Фристайла» Нина Кирсо год спустя вышла из комы

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Нина с цветами от поклонников

Фото: Нина Кирсо/ ВК
В больницу певица попала в июне 2018-го.

Солистка популярной группы «Фристайл» Нина Кирсо почти год провела в коме. В таком тяжелом состоянии она оказалась после перенесенного инсульта и операции. Многие уже не верили, что дело пойдет на поправку, но Нина открыла глаза и вышла из комы, сообщает «СтарХит». Продюсер Андрей Разин, который Нину знает давно отметил, что ее состояние по-прежнему остается тяжелым.

Несчастье с 55-летней певицей случилось, когда она была дома одна, ни мужа, ни сына рядом не оказалось. Нине Кирсо стало плохо и она потеряла сознание. После операции артистка в себя не пришла, а впала в кому. При этом мозг функционировал. Деньги на лечение собирала сестра Нины – Алла. Друзья давали благотворительные концерты, чтобы помочь с лечением и реабилитацией.

В коллективе, который до сих пор успешно гастролирует, Нину Кирсо заменила 39-летняя Ната Недина. Ее взяли для того, чтобы она могла исполнять песни, где требуется женский голос. Коллега Нины по «Фристайлу» Сергей Кузнецов отметил, что у них не было цели именно заменить артистку. Поклонники отнеслись к таким переменам с пониманием.

«Ната Недина не пытается заменить Нину. Этого никогда не произойдет, и об этом даже никогда не будет речи! Нина Кирсо, как для меня, так и для вас всех была, есть и будет солисткой группы. Но тут же скажите, пожалуйста, почему в коллективе не может быть две солистки?! Может! Поэтому я бы просила всех поддержать и Нату!» — приводит издание слова одной из поклонниц «Фристайла».

Группу создали в 1988 году в Полтаве. Уже через несколько месяцев «Фристайл» занимал первые строчки хит-парадов наравне с «Ласковым маем» и «Миражом». Долгое время солистом группы был Вадим Казаченко, но позже он начал сольную карьеру. Нина Кирсо замужем за основателем коллектива Анатолием Розановым.

Мегахитами «Фристайла» в разное время были песни «Больно мне, больно» в исполнении Вадим Казаченко, «Ах, какая женщина» в исполнении Сергея Дубровина, «Цветет клина» в исполнении Нины Кирсо.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Нина Кирсо/ ВК

Видео: youtube.com/ VEVO, Группа Фристайл

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