Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне беременна пятым ребенком от молодого итальянца

Бриджит Нильсен показала фото на восьмом месяце беременности.

Пока мир восхищался взрослыми дочерьми Сильвестра Сталлоне, его бывшая супруга не теряла времени зря. В 2006 году женщина вышла замуж за молодого итальянца, а сегодня — показала внушительных размеров живот. Ориентировочно через месяц 54-летняя Бриджит Нильсен станет мамой. Будущий отец — 39-летний телевизионный продюсер Маттиа Десси — выглядит очень счастливым на снимках с женой.

Пять — счастливое число для этой пары: именно пятым по счету мужем стал Маттиа, именно пятый ребенок родится у Бриджит.

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения