70-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне безумно гордится своими дочками и с завидным постоянством публикует совместные фотографии, а также делится успехами и поддерживает начинания юных красавиц в модельном бизнесе.

Так, недавно 20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлет украсили собой новую обложку майского номера журнала Harper’s Bazaar, а также дали совместное интервью.

На фото видно, как сестры похожи между собой. Разница в возрасте между девушками совсем небольшая, возможно, поэтому они, как и в детстве, по-прежнему неразлучны и во всем поддерживают друг друга.

Как рассказывает младшая из сестер, Скарлет, во время папиных съемок фильма «Рэмбо», которые проходили в Таиланде, ей сделали очень короткую стрижку. Поддержать малышку тогда решила София, которая попросила точно так же обрезать ей волосы.

Несмотря на то, что их папа легендарный актер, девушки предпочли стать моделями, вдохновившись примером мамы, американской модели Дженнифер Флавин.

«Мама — пример для меня. Она научила меня, как показывать свою лучшую сторону и скрывать то, что нужно. Она показала мне, как ходить по подиуму и как перевоплощаться в другого человека на съемках», — призналась Систин во время интервью Teen Vogue.

Фото: Instagram, East News