53-летняя Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем

Друзья Андерсон рады, что она смогла найти достойного человека. «Ему за 40. Наконец-то настоящий мужчина», — рассказал Daily Mail инстайдер — «Он знает, как себя с ней вести. Очень круто это видеть. Ей с ним очень комфортно, и они ничего друг от друга не скрывают».

По информации издания, Памела наняла охранника два года назад, и все это время отношения сохраняли исключительно рабочий характер. Но во время пандемии коронавируса между моделью и телохранителем внезапно пробежала искра. В Daily Mail предполагают, что нового избранника звезды 2000-х можно увидеть в отражении на одном из фото в Инстаграм Андерсон.