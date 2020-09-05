53-летняя Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем
Фото: Globallookpress/© PPE/face to face
Памела Андерсон по праву считается настоящим секс-символом 2000-х. В молодости знойная блондинка с легкостью покоряла сердца мужчин. В свои 53 года американская модель не намерена меняться — звезда «Playboy» неожиданно для всех завязала новые отношения. Избранником Памелы стал ее телохранитель.
Друзья Андерсон рады, что она смогла найти достойного человека. «Ему за 40. Наконец-то настоящий мужчина», — рассказал Daily Mail инстайдер — «Он знает, как себя с ней вести. Очень круто это видеть. Ей с ним очень комфортно, и они ничего друг от друга не скрывают».
По информации издания, Памела наняла охранника два года назад, и все это время отношения сохраняли исключительно рабочий характер. Но во время пандемии коронавируса между моделью и телохранителем внезапно пробежала искра. В Daily Mail предполагают, что нового избранника звезды 2000-х можно увидеть в отражении на одном из фото в Инстаграм Андерсон.
Новый роман Памела завязала всего через 8 месяцев после расставания с голливудским продюсером Джоном Питерсом, брак с которым продлился всего 12 дней. Андерсон не называет причин разрыва, но не хочет вспоминать об этих отношениях и предпочитает называть случившееся недоразумением. Также в Интервью New York Times знойная блондинка призналась, что если достойный человек позовет ее замуж, она будет совсем не против связать себя узами брака.
Фото: Instagram, Globallookpress Видео: Youtube
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