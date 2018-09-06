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50-летняя Кайли Миноуг впервые появилась в свете с новым возлюбленным

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Миноуг и Пол Соломонс

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5 сентября в Лондоне прошла церемония вручения премий GQ Men Of The Year Awards. Все внимание гостей к себе приковала певица Кайли Миноуг, пригласившая на вечеринку нового бойфренда Пола Соломонса.

На днях в столице Великобритании прошел ежегодный масштабный светский раут и церемония награждения победителей премии Men Of The Year, организованная журналом GQ. В музее Tate Modern собралось множество знаменитостей — от молодых певиц Риты Оры и Дуа Липы до актрис Кейт Бекинсейл, Гвендолин Кристи и Роуз Макгоуэн.

Но особенное внимание привлекла к себе миниатюрная красавица Кайли Миноуг. Исполнительница появилась на афтепати мероприятия под руку с новым возлюбленным Полом Соломонсом, которого уже прочат в ее женихи. Любопытно, что именно мистер Соломонс в качестве креативного директора журнала GQ является главным организатором события. Пара выглядела очень счастливой и благосклонно улыбалась фотографам.

Также на красной дорожке были замечены Крис Хемсворт, Донателла Версаче, Рози Хантингтон-Уайтли, Саша Барон Коэн с супругой Айлой Фишер и другие знаменитости.

Фото: East News

Видео: Instagram

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