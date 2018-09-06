50-летняя Кайли Миноуг впервые появилась в свете с новым возлюбленным

На днях в столице Великобритании прошел ежегодный масштабный светский раут и церемония награждения победителей премии Men Of The Year, организованная журналом GQ. В музее Tate Modern собралось множество знаменитостей — от молодых певиц Риты Оры и Дуа Липы до актрис Кейт Бекинсейл, Гвендолин Кристи и Роуз Макгоуэн.
Но особенное внимание привлекла к себе миниатюрная красавица Кайли Миноуг. Исполнительница появилась на афтепати мероприятия под руку с новым возлюбленным Полом Соломонсом, которого уже прочат в ее женихи. Любопытно, что именно мистер Соломонс в качестве креативного директора журнала GQ является главным организатором события. Пара выглядела очень счастливой и благосклонно улыбалась фотографам.
Также на красной дорожке были замечены Крис Хемсворт, Донателла Версаче, Рози Хантингтон-Уайтли, Саша Барон Коэн с супругой Айлой Фишер и другие знаменитости.
Фото: East News
Видео: Instagram