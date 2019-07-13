Задорные кудряшки и дерзкое декольте: Юлия Бордовских устроила девичник в честь своего 50-летия

5 июля телеведущей Юлии Бордовских исполнилось 50 лет. В честь этого события она устроила вечеринку, а точнее — девичник. На мероприятие, помимо заранее приглашенных гостей, прилетели генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, дизайнер Милена Якубовская, архитектор Алина Каширина Черкасова.

«Итог девичника “Studio 50” — нескончаемые сюрпризы, тосты, которые надо было записывать для истории, потерянное и найденное теми, кто приехал сюрпризом, кольцо, танцы до упаду, абсолютно сработавший формат "мужчины после 10 вечера", переросший в посиделки до утра с анекдотами Валеры Сюткина ... А вообще было пьяно, весело, и с прекрасным настроем на следующие 50», — написала именинница.