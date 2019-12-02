50-летний Томас Невергрин сообщил о рождении второй дочери и показал милое фото с малышкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Томас Кристиансен, известный в России под псевдонимом Невергрин, рассказал подписчикам в Instagram, что второй стал отцом. Вторую дочь 50-летнему артисту родила супруга — 32-летняя актриса Валерия Жидкова.
Томас Невергрин рассказал, что малышка появилась на свет 30 ноября, и показал первые нежные фотографии с дочерью.
Опубликовала снимки с малышкой и его супруга. «Томас сделал фотографию. Сегодня немного неожиданно я стала мамой в квадрате. Спасибо @tomasnevergreen!», — написала Валерия Жидкова.
Томас и Валерия поженились в сентябре 2015 года. В марте 2016-го у супруга родилась первая дочь Иванка.
Напомним, датчанин Томас Кристиансен много лет живет в Москве. В российскую столицу он переехал после того, как его песня Since You’ve Been Gone стала популярной в нашей стране. Недолгое время он был женат на певице Полине Гриффис.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!