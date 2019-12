50-летний Томас Невергрин сообщил о рождении второй дочери и показал милое фото с малышкой

Томас и Валерия поженились в сентябре 2015 года. В марте 2016-го у супруга родилась первая дочь Иванка.

Напомним, датчанин Томас Кристиансен много лет живет в Москве. В российскую столицу он переехал после того, как его песня Since You’ve Been Gone стала популярной в нашей стране. Недолгое время он был женат на певице Полине Гриффис.