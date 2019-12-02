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50-летний Томас Невергрин сообщил о рождении второй дочери и показал милое фото с малышкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Томас и Валерия Кристиансен во время ожидания первенца

Фото: Instagram

Ребенка певцу подарила супруга Валерия Жидкова.

Томас Кристиансен, известный в России под псевдонимом Невергрин, рассказал подписчикам в Instagram, что второй стал отцом. Вторую дочь 50-летнему артисту родила супруга — 32-летняя актриса Валерия Жидкова.

Томас Невергрин рассказал, что малышка появилась на свет 30 ноября, и показал первые нежные фотографии с дочерью.

Опубликовала снимки с малышкой и его супруга. «Томас сделал фотографию. Сегодня немного неожиданно я стала мамой в квадрате. Спасибо @tomasnevergreen!», — написала Валерия Жидкова.

Томас и Валерия поженились в сентябре 2015 года. В марте 2016-го у супруга родилась первая дочь Иванка.

Напомним, датчанин Томас Кристиансен много лет живет в Москве. В российскую столицу он переехал после того, как его песня Since You’ve Been Gone стала популярной в нашей стране. Недолгое время он был женат на певице Полине Гриффис.

Фото и видео: Instagram

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