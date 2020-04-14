Борющаяся с опухолью мозга Анастасия Заворотнюк вышла на связь и поздравила подругу с днем рождения

Подписчики Анастасии Заворотнюк пожелали ей здоровья и сил в борьбе со страшной болезнью.

О том, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали опухоль мозга, стало известно в 2019 году. К тому времени актриса и телеведущая уже полгода не появлялась на публике. С того момента Анастасия и ее семья ведут борьбу с болезнью.

Недавно ее дочь Анна призналась подписчикам в Instagram, что верит, что с ее мамой произойдет чудо и она поправится.

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