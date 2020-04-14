Борющаяся с опухолью мозга Анастасия Заворотнюк вышла на связь и поздравила подругу с днем рождения
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Фото: Starface
Борющаяся с опухолью мозга Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь, опубликовав пост в Instagram. Она поздравила фигуристку и партнершу своего мужа Петра Чернышева Татьяну Навку с 45-летием.
«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!», — последовало поздравление.
Подписчики Анастасии Заворотнюк пожелали ей здоровья и сил в борьбе со страшной болезнью.
О том, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали опухоль мозга, стало известно в 2019 году. К тому времени актриса и телеведущая уже полгода не появлялась на публике. С того момента Анастасия и ее семья ведут борьбу с болезнью.
Недавно ее дочь Анна призналась подписчикам в Instagram, что верит, что с ее мамой произойдет чудо и она поправится.
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Фото и видео: Instagram, Starface, East News
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