45-летняя Эми Адамс станет мамой во второй раз?

45-летняя актриса Эми Адамс — не любительница делиться подробностями своей жизни. Она не публикует фотографии в соцсетях, а о событиях в их с Дарреном Ле Галло личной жизни поклонники узнают из журналов и сетевых СМИ. Весной 2015 года пара узаконила отношения после 14 лет гражданского брака. Теперь светские сплетники заговорили о беременности актрисы.

Очевидцы, которые встретили звезду на выходе из супермаркета, обратили внимание на ее фигуру. Под просторной одеждой они заметили округлившийся живот. Вполне возможно, что мама и папа готовят для своей 9-летней дочери Авианы приятный сюрприз.

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