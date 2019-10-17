45-летняя Эми Адамс станет мамой во второй раз?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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СМИ сообщили о беременности Эми Адамс.
45-летняя актриса Эми Адамс — не любительница делиться подробностями своей жизни. Она не публикует фотографии в соцсетях, а о событиях в их с Дарреном Ле Галло личной жизни поклонники узнают из журналов и сетевых СМИ. Весной 2015 года пара узаконила отношения после 14 лет гражданского брака. Теперь светские сплетники заговорили о беременности актрисы.
Очевидцы, которые встретили звезду на выходе из супермаркета, обратили внимание на ее фигуру. Под просторной одеждой они заметили округлившийся живот. Вполне возможно, что мама и папа готовят для своей 9-летней дочери Авианы приятный сюрприз.
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Фото: globallookpress
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