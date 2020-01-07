45-летняя актриса Хлое Севиньи впервые станет мамой

Хлое никогда не стеснялась того, что не стала мамой в «нужное время» — тогда, когда общество от нее этого ждало. «Мне кажется, что выносить и выкормить ребенка — это огромный стресс для организма. Это одна из причин того, что мне до сих пор задают вопрос "почему ты так хорошо выглядишь". Мне действительно кажется, что дети прибавляют женщинам лишние морщины, особенно когда они становятся мамами в 30, а не в 20. Поэтому я думаю, что это — первая причина, вторая кроется в генетике», — говорила она несколько лет назад.

Информацию о своей беременности актриса пока не прокомментировала.