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45-летняя актриса Хлое Севиньи впервые станет мамой

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Хлое Севиньи

Фото: Simone Comi/globallookpress

СМИ сообщили о беременности голливудской звезды.

Совсем скоро 45-летняя актриса Хлое Севиньи рассекретит свою беременность, уверены американские СМИ. На одном из недавних мероприятий звезда появилась с увеличившимся животиком, а на днях очевидцы заметили ее на прогулке с бойфрендом — изменившиеся формы еще сильнее бросались в глаза. Журналисты предполагают, что Хлое Севиньи и ее избранник, галерист Синиша Макович, станут родителями менее чем через полгода.

Хлое никогда не стеснялась того, что не стала мамой в «нужное время» — тогда, когда общество от нее этого ждало. «Мне кажется, что выносить и выкормить ребенка — это огромный стресс для организма. Это одна из причин того, что мне до сих пор задают вопрос "почему ты так хорошо выглядишь". Мне действительно кажется, что дети прибавляют женщинам лишние морщины, особенно когда они становятся мамами в 30, а не в 20. Поэтому я думаю, что это — первая причина, вторая кроется в генетике», — говорила она несколько лет назад.

Информацию о своей беременности актриса пока не прокомментировала.

Фото: globallookpress

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