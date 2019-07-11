45-летний Юра Шатунов перенесет еще одну операцию

Несколько дней назад бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве. Некоторое время 45-летний певец пытался сам справиться сначала с простудой, позже — с зубной болью, выступая на антибиотиках, но в итоге был вынужден обратиться к медикам. Теперь стало известно, что артисту предстоит еще раз лечь под нож хирурга.

«Прошло несколько дней после операции. Отек спадает и в ближайшее время Юре будет сделана еще одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевания спровоцировало воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдет хорошо», — написал в своем блоге продюсер Андрей Разин.