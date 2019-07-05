Юрию Шатунову провели экстренную операцию в Москве

Юрий Шатунов уже третий десяток лет собирает аншлаги во всех городах, где проходят его концерты. Недавно артист отправился в большой тур по стране. Но в начале турне он стал жаловаться на зубную боль. Но, чтобы не подвести поклонников, отработал несколько концертов на обезболивающих таблетках, сообщает «Комсомольская правда».