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Юрию Шатунову провели экстренную операцию в Москве

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юрий Шатунов

Фото: Instagram
Певец оказался на больничной койке во время большого гастрольного тура.

Юрий Шатунов уже третий десяток лет собирает аншлаги во всех городах, где проходят его концерты. Недавно артист отправился в большой тур по стране. Но в начале турне он стал жаловаться на зубную боль. Но, чтобы не подвести поклонников, отработал несколько концертов на обезболивающих таблетках, сообщает «Комсомольская правда».

Юрий Шатунов во времена «Ласкового мая»

Фото: Evguenii Matveev/ Global Look press

Перед выступлением в Новороссийске артисту все же вызвали врача, который провел осмотр. Кумир 80-90-х еще один концерт выступал, приняв выписанные таблетки. Но после приезда в Москву 45-летний экс-солист «Ласкового мая» сдался врачам. После проведенной диагностики его срочно госпитализировали и стали готовить к операции. Хирургическое вмешательство прошло 4 июля, сообщает издание. Оказалось, что у Юрия Шатунова после простуды воспалилась левая гайморова пазуха.

Аншлаг Юрия Шатунова в Ростове

Медики отметили, что операция под общим наркозом прошла успешно. На больничной койке артист пробудет еще неделю.

Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал, что в следующий гастрольный тур Юрий отправится в октябре – концерты расписаны на год вперед. А пока артист будет заниматься здоровьем.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Evguenii Matveev/ Global Look press

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