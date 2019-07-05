Юрию Шатунову провели экстренную операцию в Москве

Юрий Шатунов уже третий десяток лет собирает аншлаги во всех городах, где проходят его концерты. Недавно артист отправился в большой тур по стране. Но в начале турне он стал жаловаться на зубную боль. Но, чтобы не подвести поклонников, отработал несколько концертов на обезболивающих таблетках, сообщает «Комсомольская правда».
Фото: Evguenii Matveev/ Global Look press
Перед выступлением в Новороссийске артисту все же вызвали врача, который провел осмотр. Кумир 80-90-х еще один концерт выступал, приняв выписанные таблетки. Но после приезда в Москву 45-летний экс-солист «Ласкового мая» сдался врачам. После проведенной диагностики его срочно госпитализировали и стали готовить к операции. Хирургическое вмешательство прошло 4 июля, сообщает издание. Оказалось, что у Юрия Шатунова после простуды воспалилась левая гайморова пазуха.
Медики отметили, что операция под общим наркозом прошла успешно. На больничной койке артист пробудет еще неделю.
Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал, что в следующий гастрольный тур Юрий отправится в октябре – концерты расписаны на год вперед. А пока артист будет заниматься здоровьем.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Evguenii Matveev/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!