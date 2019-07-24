44-летняя Натали Имбрулья перестала скрывать первую беременность: «Я счастлива, что в наше время есть ЭКО и мужчины-доноры»

«Я очень рада сообщить, что я только что подписала контракт с BMG!! Это потрясающая команда. Я очень плотно занималась записью новых песен последние полтора года, и теперь не могу дождаться момента, когда смогу поделиться ими с вами!!! И, как вы можете увидеть на этой картинке... это другое объявление... (нет, я не проглотила арбуз). Я жду первенца, который родится этой осенью. Те, кто хорошо знает меня, понимают, что это то, чего я желала долгое время и я счастлива, что в наше время есть ЭКО и мужчины-доноры. Больше я ничего публично не скажу. Я с нетерпением жду это новое приключение — новый альбом и материнство», — написала она.