43-летняя жена Карела Готта сообщила о его смерти

Буквально месяц назад представителям СМИ стало известно, что у легендарного чешского певца Карела Готта врачи диагностировали острую лейкемию, и он приступил к ее лечению. К сожалению, организм 80-летнего мужчины не справился с заболеванием.

«С огромной скорбью в сердце сообщаю, что нас незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни покинул мой любимый муж Карел Готт. Он умер дома, в тихом сне, в кругу своей семьи», — цитирует РИА «Новости» слова 43-летней вдовы артиста, Иваны Готтова.

Карел Готт жил с супругой и двум дочками: 13-летней Шарлоттой и 11-летней Нелли. У певца также были две взрослые дочери от отношений с другими женщинами.

В мире были проданы более 30 миллионов копий дисков с записями песен в исполнении Карела Готта. Наиболее знакомые россиянам песни — из мультфильма «Пчелка Майя» и фильма «Три орешка для золушки». Также артист пел русские романсы на языке оригинала.