У 80-летнего певца Карела Готта обнаружили острую лейкемию

Самый известный певец Чехии, популярный далеко за пределами родины, Карел Готт признался, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.
«Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни сообщает публике, чтобы получить сочувствие, - приводит слова Карела Готта агентство РИА Новости. - Со своей болезнью я хотел разобраться с медиками, с женой и близкими. Но, отвечая на многие вопросы, сообщаю, что полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию».
Опухоль лимфатических узлов у чешского соловья, как его зовут поклонники, нашли в 2015 году.
После серьезного лечения, длившегося год, Готт пытался вернулся на сцену и выступал с концертами. В июле 2019 года Карелу исполнилось 80 лет, но празднование юбилея отменили из-за плохого состояния здоровья артиста.
Карел Готт вместе с хоккеистом Яромиром Ягром – самые популярные граждане Чехии. Его диски разошлись по миру тиражом 30 млн экземпляров.
Несмотря на преклонный возраст Карела, у него растут две маленькие дочери – 11 и 13 лет, от предыдущих браков есть две старшие дочери. Нынешняя жена моложе артиста на 38 лет.
Самую большую популярность артисту принес фильм «Три орешка для золушки», в котором он исполнил главные песни. А в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из популярного мультфильма «Пчелка Майя».
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
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