passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

У 80-летнего певца Карела Готта обнаружили острую лейкемию

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Карелу Готту 80 лет

Фото: Getty Images

Артист приступает к лечению в пражской больнице.

Самый известный певец Чехии, популярный далеко за пределами родины, Карел Готт признался, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.

Карел Готт поет песню из мультфильма «Пчелка Майя»

«Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни сообщает публике, чтобы получить сочувствие, - приводит слова Карела Готта агентство РИА Новости. - Со своей болезнью я хотел разобраться с медиками, с женой и близкими. Но, отвечая на многие вопросы, сообщаю, что полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию».

Карел Готт - фильм «Три орешка для золушки»

Опухоль лимфатических узлов у чешского соловья, как его зовут поклонники, нашли в 2015 году.

После серьезного лечения, длившегося год, Готт пытался вернулся на сцену и выступал с концертами. В июле 2019 года Карелу исполнилось 80 лет, но празднование юбилея отменили из-за плохого состояния здоровья артиста.

Карел Готт вместе с хоккеистом Яромиром Ягром – самые популярные граждане Чехии. Его диски разошлись по миру тиражом 30 млн экземпляров.

Несмотря на преклонный возраст Карела, у него растут две маленькие дочери – 11 и 13 лет, от предыдущих браков есть две старшие дочери. Нынешняя жена моложе артиста на 38 лет.

Самую большую популярность артисту принес фильм «Три орешка для золушки», в котором он исполнил главные песни. А в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из популярного мультфильма «Пчелка Майя».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!