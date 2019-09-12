У 80-летнего певца Карела Готта обнаружили острую лейкемию

Опухоль лимфатических узлов у чешского соловья, как его зовут поклонники, нашли в 2015 году.

После серьезного лечения, длившегося год, Готт пытался вернулся на сцену и выступал с концертами. В июле 2019 года Карелу исполнилось 80 лет, но празднование юбилея отменили из-за плохого состояния здоровья артиста.

Карел Готт вместе с хоккеистом Яромиром Ягром – самые популярные граждане Чехии. Его диски разошлись по миру тиражом 30 млн экземпляров.

Несмотря на преклонный возраст Карела, у него растут две маленькие дочери – 11 и 13 лет, от предыдущих браков есть две старшие дочери. Нынешняя жена моложе артиста на 38 лет.

Самую большую популярность артисту принес фильм «Три орешка для золушки», в котором он исполнил главные песни. А в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из популярного мультфильма «Пчелка Майя».