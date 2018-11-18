41-летняя Джессика Честейн и ее 35-летний супруг впервые стали родителями с помощью суррогатной матери

Джессика Честейн и ее супруг, 35-летний Джан Лука Пасси ди Препосуло, стали родителями девочки, которую назвали Джульетта Пасси Честейн. По информации источника, звездная чета воспользовалась услугами суррогатной матери.

Дата рождения малютки неизвестна, но еще месяц назад папарацци сфотографировали актрису, идущую с коляской в педиатрическую клинику. Папа Джульетты с автокреслом в руках также попал в объектив фотографов. Тем не менее, новоиспеченная мама старается не расставаться с дочкой, берет ее с собой на съемки и часто путешествует вместе с ней.

Стоит отметить, что Джессика Честейн тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому многие поклонники были удивлены, узнав, что актриса вышла замуж.