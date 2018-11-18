logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

41-летняя Джессика Честейн и ее 35-летний супруг впервые стали родителями с помощью суррогатной матери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Джессика Честейн и Джан Лука Пасси де Препосуло

Arrows-left
Arrows-right
Reload
СМИ сообщили, что актриса и ее супруг стали родителями около четырех месяцев назад.

Джессика Честейн и ее супруг, 35-летний Джан Лука Пасси ди Препосуло, стали родителями девочки, которую назвали Джульетта Пасси Честейн. По информации источника, звездная чета воспользовалась услугами суррогатной матери.

Дата рождения малютки неизвестна, но еще месяц назад папарацци сфотографировали актрису, идущую с коляской в педиатрическую клинику. Папа Джульетты с автокреслом в руках также попал в объектив фотографов. Тем не менее, новоиспеченная мама старается не расставаться с дочкой, берет ее с собой на съемки и часто путешествует вместе с ней.

Стоит отметить, что Джессика Честейн тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому многие поклонники были удивлены, узнав, что актриса вышла замуж.

Фото: AUG/face to face, Hubert Boesl, T.Bowe, Dave Bedrosian/Globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, сколько раз вы выйдете замуж
«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии
Тест: узнайте, какое древнерусское имя вам подходит по характеру