«Мои главные достижения за 43 года»: Владимир Кристовский вывел в свет всех своих детей

Старшая дочь музыканта, 19-летняя Ясмин, признавалась в интервью для WMJ, что у нее с отцом сложные отношения: «Знаете, когда я была маленькая, со мной сидел отец. И до тех пор, пока он не начал пропадать на работе, я была папиной дочкой. А сейчас у меня с ним сложные отношения по многим причинам. Для меня лучший друг — мама. Я уже давно больше ее дочка, чем папина».

Однако сейчас отношения между отцом и дочерью явно наладились: не так давно он лично поздравлял ее с днем рождения.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram