44-летний главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые стал дедушкой

5 июля в семье главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака произошло радостное событие — его падчерица Майя родила ребёнка. О пополнении в семье рассказала супруга спортсмена Анна Семак: «Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта - несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!

Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Отметим, что 20-летняя Майя – дочь Анны Семак от предыдущих отношений, однако футболист воспитал ее как родную.