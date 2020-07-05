44-летний главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые стал дедушкой
Фото: Instagram/@sergey_bogdanovich_semak
5 июля в семье главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака произошло радостное событие — его падчерица Майя родила ребёнка. О пополнении в семье рассказала супруга спортсмена Анна Семак: «Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта - несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!
Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Отметим, что 20-летняя Майя – дочь Анны Семак от предыдущих отношений, однако футболист воспитал ее как родную.
Напомним, Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей. Троих сыновей (Илью, Семена и Ивана) футболисту родила первая супруга Светлана. Анна, для которой брак со спортсменом стал третьим, подарила ему Варвару, Савву и Иларию, а в 2016 году пара усыновила девочку-инвалида Таню. Сергей и Анна Семак узаконили отношения десять лет назад, однако спустя несколько лет после свадьбы приняли решение развестись. Тем не менее, в октябре 2019 года на живописном озере Комо в Италии состоялась повторная церемония бракосочетания бывших супругов, которые поняли, что не могут жить друг без друга.
Редакция Passion.ru поздравляет семью Сергея Семака с этим радостным событием!
Фото: Instagram/@sergey_bogdanovich_semak, @mayasemak, Globallookpress
Видео: Instagram/@a030aa
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