Стало известно, что популярная британская теле- и радиоведущая и актриса Кэролайн Флэк совершила суицид. В последнее время Флэк преследовали неприятности, а любимый мужчина обвинил ее в избиении, сообщает The Sun. Ведущая известного в Великобритании реалити-шоу «Остров любви» — 40-летняя Кэролайн Флэк в последнее время находилась в депрессии. Она пережила расставание с возлюбленным — профессиональным теннисистом и моделью Льюисом Бертоном; после он написал на Кэролайн заявление в полицию, обвинив в том, что она избила его; и на фоне скандала Флэк лишилась работы в популярном шоу.Кэролайн не признавала свою вину в том, что она напала на Бертона. После мужчина отозвал заявление, но судебное разбирательство продолжилось. И телеведущая очень переживала из-за того, что в суде покажут видео той злополучной ночи, когда она в алкогольном опьянении выясняет отношения с Бертоном. Она также боялась, что видео может «утечь» в Сеть. Судебное расследование очень ее тяготило. Новость о добровольном уходе Кэролайн Флэк из жизни стало шоком для ее родных, в том числе и для Льюиса Бертона. Он рассказал в Instagram, что не находит слов, чтобы выразить свою боль, а также признался покойной Кэролайн в любви.«Мое сердце разбито, наши чувства были чем-то особенным. Я не нахожу слов, мне так больно и я так по тебе скучаю. Я знаю, что ты чувствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что, когда я рядом, ты ни о чем не думаешь. Мне не разрешили в этот раз быть с тобой.Я буду твоим голосом, детка. Обещаю, я задам все вопросы, которые ты хотела задать, и я получу все ответы. Ничто не вернет тебя, но я постараюсь сделать так, чтобы ты гордилась.Я люблю тебя всем сердцем», — написал спортсмен трогательный пост. Известность пришла к Кэролайн Флэк в 2009 году, когда у нее начался кратковременный роман с молодым принцем Гарри. Но их отношения закончились сразу, как только об этом прознали в СМИ. Из-за давления общественности Гарри и Кэролайн расстались и больше не общались.После у телеведущей были громкие романы в том числе с фронтменом группы One Direction Гарри Стайлсом. В 2015 году журнал FHM поставил ее на пятое место в рейтинге самых сексуальных женщин. Фото и видео: Instagram, East newsПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!