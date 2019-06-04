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Актриса Кэролайн Флэк рассказала, как стать обладательницей роскошных бедер без спортзала

39-летняя актриса и телеведущая поделилась своим секретом красоты.

Кэролайн Флэк, телеведущая и актриса, больше всего известная по проекту «Остров любви» в свои 39 лет находится в превосходной форме и не устает демонстрировать на своей страничке в Instagram великолепные ноги.

Специально для британского онлайн-издания Daily Mail звезда рассказала, как ей удается сохранять подтянутую фигуру и при этом не разориться на персональном тренере. По ее словам, занимается она дома три раза в неделю, выполняя упражнения с отягощениями, а в промежутки между силовыми тренировками обязательно включает йогу. Однако звезда уверяет, что для того, чтобы стать обладательницей таких же роскошных бедер, как у нее, необходимо регулярно выполнять всего одно упражнение, а именно круговые вращения ногами. Оно легкое в выполнении и при этом тонизирует внутренние и наружные мышцы бедра.

Чтобы выполнить его, необходимо лечь на пол, руки положить по бокам ладонями вниз. Затем надо поднять левую ногу вверх, как бы стараясь достать пальцами до потолка и затем повернуть ее против часовой стрелки. «Вы должны будто бы рисовать на потолке пальцами ноги круг, – советует Кэролайн, – вращательные движения нужно делать всей ногой, при этом бедра должны оставаться неподвижны. Спина и руки плотно прижаты к полу. Повторите 6 раз по часовой стрелке и 6 раз – против часовой. Затем смените ногу. Ваша цель – сделать три подхода по 6 раз».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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