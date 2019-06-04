Актриса Кэролайн Флэк рассказала, как стать обладательницей роскошных бедер без спортзала

Кэролайн Флэк, телеведущая и актриса, больше всего известная по проекту «Остров любви» в свои 39 лет находится в превосходной форме и не устает демонстрировать на своей страничке в Instagram великолепные ноги.

Специально для британского онлайн-издания Daily Mail звезда рассказала, как ей удается сохранять подтянутую фигуру и при этом не разориться на персональном тренере. По ее словам, занимается она дома три раза в неделю, выполняя упражнения с отягощениями, а в промежутки между силовыми тренировками обязательно включает йогу. Однако звезда уверяет, что для того, чтобы стать обладательницей таких же роскошных бедер, как у нее, необходимо регулярно выполнять всего одно упражнение, а именно круговые вращения ногами. Оно легкое в выполнении и при этом тонизирует внутренние и наружные мышцы бедра.