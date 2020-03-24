39-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж за отца своего будущего ребенка?

39-летняя актриса Мишель Уильямс — не любительница выставлять свою личную жизнь напоказ. Летом 2018 года она тайно вышла замуж за фолк-музыканта Фила Элверума, позже разошлась с ним, теперь же СМИ сообщают о новом тайном замужестве артистки. С предполагаемым новоиспеченным супругом — 43-летним режиссером Томасом Кайлом — она была помолвлена и ждет от него ребенка.

Парочка была замечена с кольцами на безымянных пальцах. Пока ни будущая мама, ни будущий папа никак не прокомментировали ситуацию.

У Мишель Уильямс уже есть дочь от гражданского мужа Хита Леджера. «Я не переставала верить в любовь после смерти Хита», — говорила она.

Томас Кайл был женат на актрисе Анджеле Кристиан.