37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж за фолк-музыканта Фила Элверума спустя год отношений

После болезненного расставания с Хитом Леджером, умершим от передозировки лекарств в 2008 году, Мишель Уильямс старательно скрывала свою личную жизнь. Но в недавнем интервью американской версии журнала Vanity Fair звезда «Семи дней и ночей с Мэрилин» внезапно рассекретила перемены, произошедшие с ней этим летом.

Мишель тайно вышла замуж за фолк-музыканта Фила Элверума. У него, как и у Уильямс, есть дочь от умершей от рака экс-жены. Видимо, на этой трагичной почве знаменитости и сблизились. Любопытно, что еще год назад актриса встречалась с бизнесменом Эндрю Юмансом и тоже собиралась за него замуж.