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37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж за фолк-музыканта Фила Элверума спустя год отношений

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Мишель Уильямс

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Знаменитая голливудская актриса Мишель Уильямс призналась в новом интервью, что недавно стала женой малоизвестного музыканта.

После болезненного расставания с Хитом Леджером, умершим от передозировки лекарств в 2008 году, Мишель Уильямс старательно скрывала свою личную жизнь. Но в недавнем интервью американской версии журнала Vanity Fair звезда «Семи дней и ночей с Мэрилин» внезапно рассекретила перемены, произошедшие с ней этим летом.

Мишель тайно вышла замуж за фолк-музыканта Фила Элверума. У него, как и у Уильямс, есть дочь от умершей от рака экс-жены. Видимо, на этой трагичной почве знаменитости и сблизились. Любопытно, что еще год назад актриса встречалась с бизнесменом Эндрю Юмансом и тоже собиралась за него замуж.

«Я не переставала верить в любовь после смерти Хита. И я даже не могу поверить, что нашла кого-то, кто любит меня так же сильно, как когда-то любил он. С Филом я чувствую себя свободной и очень счастливой», — заявила Мишель.

В московских кинотеатрах еще идет комедия с Мишель Уильямс «Красотка на всю голову». Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: Christopher Smith/AdMedia, AUG/face to face, Birdie Thompson, Regina Wagner / Global Look Press, East News, Youtube

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