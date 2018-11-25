38-летняя Екатерина Вуличенко родила второго ребенка

В конце сентября 38-летняя актриса Екатерина Вуличенко подтвердила догадки поклонников, сообщив о второй беременности. Несколько часов назад она порадовала подписчиков своего блога новостью о рождении малыша.
«Сын!!! Счастье!!!! Эмоции захлестывают, невозможно описать словами, что я чувствую!! Пока хочу сказать спасибо, конечно, во-первых, любимому мужу, с которым мы прошли весь этот Путь», — написала она.
Отцом малыша стал бизнесмен по имени Марат, второй муж актрисы. С первым мужем, финансистом Денисом Трифоновым, Екатерина развелась в 2014 году после девяти лет совместной жизни. Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, они вместе воспитывают дочь Софию.
Поздравляем молодую маму!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram