38-летняя Екатерина Вуличенко родила второго ребенка

В конце сентября 38-летняя актриса Екатерина Вуличенко подтвердила догадки поклонников, сообщив о второй беременности. Несколько часов назад она порадовала подписчиков своего блога новостью о рождении малыша.

«Сын!!! Счастье!!!! Эмоции захлестывают, невозможно описать словами, что я чувствую!! Пока хочу сказать спасибо, конечно, во-первых, любимому мужу, с которым мы прошли весь этот Путь», — написала она.