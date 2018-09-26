38-летняя Екатерина Вуличенко объявила о второй беременности, показав округлившийся живот

«Ну все! Дальше прятаться уже просто неприлично! Да и нет такой шляпы, за которой уже не будет видно животик) я решила, что лучше и правильнее будет, если я сама поделюсь с вами своей огромной радостью, чем кто-то сделает это исподтишка вместо меня... тем более, что это действительно невероятно важный и счастливый момент в моей жизни.. волнуюсь безумно... да, скоро в нашей семье будет пополнение.. Огромного всем счастья!» — подписала Екатерина снимок, сделанный во время недавнего отдыха на Кипре (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Она позировала в оригинальном плетеном платье и обнимала руками округлившийся живот.