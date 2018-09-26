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38-летняя Екатерина Вуличенко объявила о второй беременности, показав округлившийся живот

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Серый слайд, который
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Екатерина Вуличенко

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Актриса Екатерина Вуличенко подтвердила слухи о своем интересном положении.

Поклонники рыжеволосой хохотушки Екатерины Вуличенко давно заподозрили, что она ждет второго ребенка — звезда перестала фотографироваться в полный рост и постоянно прикрывала живот то шляпой, то сумочкой. Они оказались правы — актриса лично решила подтвердить радостную новость в своем микроблоге.

«Ну все! Дальше прятаться уже просто неприлично! Да и нет такой шляпы, за которой уже не будет видно животик) я решила, что лучше и правильнее будет, если я сама поделюсь с вами своей огромной радостью, чем кто-то сделает это исподтишка вместо меня... тем более, что это действительно невероятно важный и счастливый момент в моей жизни.. волнуюсь безумно... да, скоро в нашей семье будет пополнение.. Огромного всем счастья!» — подписала Екатерина снимок, сделанный во время недавнего отдыха на Кипре (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Она позировала в оригинальном плетеном платье и обнимала руками округлившийся живот.

Напомним, Вуличенко вышла замуж за своего второго супруга, бизнесмена по имени Марат, в апреле 2017 года. С первым мужем и отцом своей дочери Софии, финансистом Денисом Трифоновым, Екатерина официально оформила развод в 2014 году после девяти лет совместной жизни. По словам экс-пары, им удалось разойтись без конфликтов и сохранить хорошие отношения ради дочери.

Фото и видео: Instagram

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