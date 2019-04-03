37-летняя Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу

Последние несколько дней 37-летняя Бритни Спирс находится в психиатрической лечебнице, сообщает портал TMZ. После отмены концертов из-за серьезной болезни отца (об этом Бритни сообщила в январе, и по сообщениям инсайдеров ему становится все хуже) поп-принцесса была вынуждена обратиться к специалистам и из-за своего состояния.

«Нам всем нужно время для себя», — написала звезда в Instagram.