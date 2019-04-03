37-летняя Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу

Последние несколько дней 37-летняя Бритни Спирс находится в психиатрической лечебнице, сообщает портал TMZ. После отмены концертов из-за серьезной болезни отца (об этом Бритни сообщила в январе, и по сообщениям инсайдеров ему становится все хуже) поп-принцесса была вынуждена обратиться к специалистам и из-за своего состояния.
«Нам всем нужно время для себя», — написала звезда в Instagram.
СМИ сообщают, что в лечебнице артистка проведет месяц. Бойфренд певицы Сэм Асгари поддерживает ее. Дети находятся с Кевином Федерлайном.
О состоянии 66-летнего Джеймса Парнелла Спирса толком ничего не известно. «Несколько месяцев назад мой отец попал в больницу. Он был при смерти. Мы счастливы от того, что он выжил, но впереди еще долгий путь восстановления», — говорила Бритни в январе.
Отец — важная персона в жизни мисс Спирс. Когда после проблем с вредными привычками она была признана недееспособной, отец был признан опекуном певицы — вел дела, заботился, пытался устроить ее личную жизнь. Сейчас певица повзрослела, но все так же нуждается в том, чтобы папа был рядом.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress, instagram